Tito Jackson, membre des Jackson 5, meurt à l'âge de 70 ans

David Becker Le guitariste américain Tito Jackson, membre du légendaire groupe Jackson 5 et frère aîné des superstars Michael et Janet, est mort à l'âge de 70 ans, ont indiqué ses fils dimanche soir. "C'est le coeur lourd que nous annonçons que notre père adoré Tito Jackson, du Rock & Roll Hall of Fame, nous a quittés", ont écrit sur Instagram ses fils Taj, Taryll et TJ, qui forment le groupe de musique 3T.

"Nous sommes choqués, tristes et avons le coeur brisé. Notre homme était un homme incroyable qui se souciait de chacun", ont-ils ajouté. "S'il vous plaît, rappelez-vous de faire ce que notre père prônait et qui est: +Aimez-vous les uns les autres+. On t'aime papa. Tes garçons, Taj, Taryll et TJ". Un ami de la famille, Steve Manning, a précisé à l'émission Entertainment Tonight que Tito Jackson semble être décédé d'une crise cardiaque dimanche, alors qu'il se rendait du Nouveau Mexique jusqu'à chez lui en Oklahoma. Il s'était récemment produit en Allemagne, au Royaume-Uni et en Californie avec ses frères Marlon et Jackie, se faisant appeler "The Jacksons".

Tito Jackson était un membre original du groupe familial The Jackson 5, avec ses frères Jackie, Jermaine, Marlon et Michael. Après avoir signé avec Motown Records en 1969, les Jackson 5 avaient connu un succès mondial avec des titres comme "I want you back", "ABC" et "I'll Be There". Le plus jeune frère, Michael, devenu une superstar en solo, était mort en 2009 à l'âge de 50 ans. Tito, tout comme ses frères du Jackson 5, avaient été intronisés au Rock & Roll Hall of Fame en 1997 par une autre légende de la Motown, Diana Ross. Selon son site internet, le défunt faisait des tournées depuis 2003 avec son propre groupe de blues et de funk. En 2016, Tito avait été le dernier de la fraternité Jackson à entrer dans le Billboard avec une chanson produite en solo, avec le single "Get It Baby", qui avait été suivi de son premier album solo, "Tito Time".