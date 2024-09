Trump vs. Harris: les règles du débat

Après des semaines de va-et-vient sur le lieu, le jour, et les modalités de leur joute télévisée, la chaîne ABC a annoncé les règles qui seront en vigueur et qui ont été acceptées par les deux camps.

Kamala Harris et Donald Trump confronteront mardi leurs deux visions radicalement différentes sur l'avenir des Etats-Unis lors d'un débat très attendu dans la course à la Maison Blanche.

- Où et quand? -

Le débat aura lieu au Centre national de la Constitution à Philadelphie, grande métropole de Pennsylvanie dans l'est des Etats-Unis. Cet Etat n'a pas été choisi au hasard: il est largement considéré comme le plus important des Etats pivots, ces Etats qui pourraient basculer démocrates comme républicains en novembre.

Les candidats entreront sur scène mardi à 21H00 heure locale (01H00 GMT mercredi) pour 90 minutes de débat retransmises en direct, avec deux pauses publicitaires.

A la barre pour animer les discussions: les présentateurs Linsey Davis et David Muir d'ABC, dans une salle sans public.

- Micros coupés -

La question de mettre ou non en silencieux le micro d'un candidat lorsqu'il n'a plus la parole -- comme ce fut le cas lors du débat fin juin entre Joe Biden et Donald Trump -- a été l'objet de discussions houleuses ces dernières semaines.