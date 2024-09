Usage du cannabis et de l'alcool en baisse chez les jeunes mais hausse des tranquillisants

De moins en moins de jeunes boivent de l'alcool et fument du cannabis. En revanche, l'utilisation des tranquillisants et somnifères est en hausse, selon un nouveau rapport publié jeudi par le Centre flamand d'expertise Alcool et Autres drogues (VAD).

En revanche, l'usage de tranquillisants et de somnifères a augmenté chez les jeunes. Entre 2011-2012 et 2022-2023, le nombre d'élèves ayant déjà utilisé ces médicaments est passé de 12 à 17%. Plus de filles que de garçons ont déjà utilisé des somnifères et des sédatifs: 20% des filles contre 13% de garçons.