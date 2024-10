Barry Baltus 18e du Grand Prix du Japon

La pluie ayant fait son apparition dès le premier tour, la course a été interrompue au drapeau rouge avant d'être relancée plus tard pour 12 tours.

Après avoir réussi sa dexuième meilleure qualification de la saison en se plaçant sur la 7e place de la grille de départ, le Warétois Barry Baltus n'a pas réussi à convertir en course ce dimanche.

Six pilotes ont fait le choix de passer aux pneus pour piste sèche, alors que Baltus a gardé ses pneus pluie. Les pneus slicks étaient le bon choix pour les six pilotes, qui sont remontés progressivement.

Baltus a eu des difficultés pour garder le bon rythme en course. Rapidement passé de la 7e à la 13e position dans les premiers tours, il a continué à perdre des places au fur et à mesure que la course avançait pour finalement terminer 18e.

Ayant fait le bon choix de pneus, l'Espagnol Manuel Gonzalez (Kalex Gresini Moto2) a remporté sa première victoire en Moto2 devant le Japonais Ai Ogura (Boscoscuro MT Helmets-MSI), qui a renforcé son leadership au championnat avec 228 points pour 168 à son équipier espagnol Sergio Garcia. Baltus est désormais 21e avec 31 points.

La prochaine course aura lieu à Phillip Island, en Australie, le 20 octobre prochain.