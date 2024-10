Bert Longin prend sa retraite avec une victoire sur la dernière course du Belcar 2024

Dans les autres catégories, la victoire en GTB est revenue à Arthur Peters et Kenny Herremans (Porsche Cayman), imités en TA par Maxim et Günther Van den Hove (Cupra TCR). En TB, Ron Van De Water et Nico Vangeel l'ont emporté sur BMW E46 tandis que Jorg Hendrix et Yana Loeman (BMW 325i) ont eu le dernier mot en TC.

Aux côtés de son fils Stienes et Peter Guelinckx, Longin a remporté la course au volant de l'Audi R8 GT2 N.1 de l'écurie PK Carsport. Cela n'a toutefois pas suffit au trio pour empêcher Jan Lauryssen et Dylan Derdaele d'être sacrés au volant de la Porsche 992 GT3 Cup N.99 du Belgium Racing. Cet équipage a terminé à la deuxième place de la course, le tiercé de tête étant complété par Michael Cool et Sacha Norden sur la Porsche 992 GT3 Cup N.98 du Belgium Racing.

Le Lamborghini Super Trofeo Europe se tenait par ailleurs sur le circuit de Barcelone, en Espagne. Malchanceux lors des courses 1 et 3, le pilote de Baisy-Thy Amaury Bonduel a remporté en surclassement la course 2. Sont à noter les médailles d'argent en Pro-Am et Am Cup pour Renaud Kuppens et Nigel Bailly en course 1. En course 2, Renaud Kuppens a pris la 3e place du Pro-Am, tout comme Stéphane Lémeret et Rodrigue Gillion en Am. Kuppens a terminé 2e de la course 3.