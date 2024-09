Charles Leclerc s'offre le meilleur temps de la deuxième séance d'essais libres

Le Monégasque a réalisé un chrono de 1:43.484 sur les 6,003 km du circuit urbain de la capitale azerbaïdjanaise. Meilleur temps de la première séance, Max Verstappen (Red Bull) n'a pris que la sixième place à 545/1000e de Leclerc. Le Néerlandais a connu plus de difficultés au volant de sa monoplace vendredi après-midi.

Le Mexicain Sergio Perez (Red Bull) et le Britannique Lewis Hamilton (Mercedes) signent respectivement les 2e et 3e temps de la séance à 6/1000e et 66/1000e. L'Espagnol Carlos Sainz (Ferrari) 4e à 466/1000e et l'Australien Oscar Piastri (McLaren) 5e à 499/1000e complètent le top 5 de la journée.