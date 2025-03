18 mois plus tard, le revoilà: Neymar va faire son grand retour dans l'équipe brésilienne

Neymar retrouvera la sélection du Brésil en mars, après quasiment un an et demi d'absence pour blessure, en vue des matchs de qualification au Mondial 2026 contre la Colombie et l'Argentine, a annoncé jeudi le sélectionneur brésilien Dorival Junior.

Outre Neymar, rappelé à 33 ans, Dorival Junior a également appelé les attaquants du Real Madrid Vinicius Junior et Rodrygo, ainsi que celui de Barcelone Raphinha. Le Brésil accueille les "Cafeteros" colombiens le 20 mars à Brasilia, et se déplace à Buenos Aires cinq jours plus tard pour aller défier les champions du monde de Lionel Messi.

La dernière convocation de Neymar sous le maillot aux cinq étoiles remonte au 17 octobre 2023, lors d'une défaite 2-0 en Uruguay. Il s'était alors effondré sur le terrain, victime d'une rupture du ligament croisé antérieur du genou gauche. L'ancien joueur du Paris SG, qui était sous contrat avec le club d'Al-Hilal au moment de sa blessure, avait passé plus d'un an sans jouer, quittant finalement l'Arabie saoudite en ayant disputé en tout et pour tout sept matchs en dix-sept mois.