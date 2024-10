Francesco Bagnaia remporte la course sprint du GP du Japon

Francesco Bagnaia (Ducati) s'est imposé dans la course sprint du Grand Prix du Japon de MotoGP, samedi sur le circuit de Motegi. À l'issue des 13 tours de 4,8 km, le double champion du monde en titre italien a devancé de peu (181/1000e de seconde) son équipier et compatriote Enea Bastianini (Ducati). L'Espagnol Marc Marquez (Ducati-Gresini) a fini troisième à 349 millièmes.

Le leader du championnat Jorge Martin (Ducati-Pramac), parti de la 11e position, a terminé au 4e rang.

Le jeune Espagnol Pedro Acosta (GasGas-KTM-Tech3), auteur de la pole, a chuté dans le 10e tour alors qu'il était en tête de la course.

Au classement du championnat, après son 6e succès en course sprint de la saison, Bagnaia possède 357 points et se rapproche à 15 points de Martin (372). Bastianini est 3e avec 300 points et Marc Marquez 4e avec 295 unités.

Dimanche, la 16e des 20 manches du championnat du monde, longue de 27 tours, s'élancera à 14 heures locales (7 heures belges).

Le 17e Grand Prix de la saison se courra à Phillip Island en Australie le 20 octobre.