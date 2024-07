Le triathlon masculin reporté de mardi à mercredi à cause de l'eau polluée de la Seine

L'épreuve masculine du triathlon des JO-2024 est reportée de mardi à mercredi, le même jour que l'épreuve féminine, en raison d'une eau de la Seine encore trop polluée au moment des dernières analyses, ont annoncé quelques heures avant le départ World Triathlon et le comité d'organisation.

L'épreuve devait débuter à 8h00 mardi, mais lors de leur réunion à 03h30 du matin, les représentants des JO de Paris, de World Triathlon et de leurs délégués techniques et médicaux, du Comité International Olympique, de Météo France, de la Ville de Paris et de la Préfecture de la Région en ont décidé autrement.

L'épreuve de triathlon masculin aura lieu mercredi à 10h45, un peu plus tard que le triathlon féminin qui aura lieu le même jour à 8 heures "sous réserve que les prochains tests correspondent aux standards de seuil de baignabilité fixés par la World Triathlon", précise le communiqué. Les organisateurs se réservent un jour de contingence le 2 août.