Lucas Coenen remporte le dernier Grand Prix mais termine 2e du championnat du monde de MX2

Lucas Coenen (Husqvarna) a dominé et remporté le Grand Prix de Castille-La-Manche en MX2, la 20e et dernière épreuve du championnat du monde de motocross disputée ce week-end en Espagne. Vainqueur des qualifications samedi, ainsi que des deux courses de dimanche, Coenen termine toutefois 2e au classement des pilotes, derrière le Néerlandais Kay de Wolf (Husqvarna).

Lucas Coenen avait besoin d'un miracle pour reprendre De Wolf au classement, mais celui-ci n'a pas tremblé et s'est classé 2e de la course 2, 4e au classement du GP. Il a ainsi obtenu un résultat largement suffisant pour défendre sa 1re place au championnat du monde, et terminer la saison avec 959 points, 20 de plus que Coenen.

L'Allemand Simon Laengenfelder (Gasgas) termine 3e avec 852 unités, devant Liam Everts (KTM) et ses 749 points. Everts n'a pu disputer le dernier GP de la saison en raison d'une fracture au niveau des cervicales subie en Chine, il y a deux semaines. Sacha Coenen (KTM) termine 8e du championnat du monde des pilotes avec 456 points.