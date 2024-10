Max Verstappen domine et remporte la course sprint devant Carlos Sainz et Lando Norris

Le Néerlandais, triple champion du monde, a largement dominé ces 19 tours de course sur la piste d'Austin. Tout s'est joué derrière lui avant un Lando Norris qui était en contrôle jusque dans le dernier tour. Le Britannique de McLaren a commis une petite erreur (blocage de roues) et a laissé filer la deuxième place au profit de l'Espagnol Carlos Sainz (Ferrari).

Le top 5 de la course sprint est complété par le Britannique George Russel (Mercedes), parti deuxième mais auteur d'une performance en demi-teinte. Suivent son coéquipier et compatriote Lewis Hamilton, les deux Haas du Danois Kevin Magnussen et de l'Allemand Nico Hulkenberg ainsi que la Red Bull du Mexicain Sergio Perez et la McLaren de l'Australien Oscar Piastri pour former le top 10.

Quelques heures après cette course sprint sera donné le coup d'envoi des qualifications pour le Grand Prix dès 00h00 (heures belges). Les pilotes prendront le départ du GP dimanche à 21h00 (heures belges).