Thierry Neuville 3e avant la dernière journée, Kalle Rovanperä leader

Déjà 3e à mi-journée, le pilote belge a pris la 3e place dans chacune des trois spéciales programmées l'après-midi. Au classement, il a 1:23.8 de retard sur le leader, Kalle Rovanperä (Toyota). Le Finlandais, double champion du monde en titre, s'est adjugé cinq des six spéciales au programme samedi. Il compte 44.2 secondes d'avance sur son dauphin, le Français Sébastien Ogier (Toyota).

Quatre spéciales sont encore au programme dimanche, dont la 20e et dernière, la Power Stage à Laajavuori.

Thierry Neuville est en tête du championnat du monde. Avant le rallye de Finlande, il comptait 145 points, 8 de plus que l'Estonien Ott Tänak (Hyundai), qui a abandonné après une sortie de route vendredi, et 13 de plus que le Britannique Elfyn Evans (Toyota). Celui-ci a perdu plusieurs minutes à cause d'un problème de transmission dans la 12e spéciale. Il a reculé au 12e rang du rallye, à 9:34.7 de Rovanperä.