Thierry Neuville pense au titre mais veut avant tout "rester régulier"

Neuville, vainqueur en 2023, roulera presque à domicile avec des passages par l'Allemagne. "Nous avions signé une belle victoire l'année dernière en étant performants malgré des conditions exigeantes. Il y a quelques changements cette année. Ce n'est cependant pas une garantie. Tout peut avoir une influence, que ce soit les conditions climatiques, le parcours ou encore l'état de la voiture."

Le pilote germanophone a participé la semaine dernière au Herbst Rally en Autriche pour travailler les derniers réglages de sa voiture et retrouver des sensations sur l'asphalte. "Rouler sur l'asphalte, c'est différent, plus intense et on peut davantage être à la limite. Nous aimerions évidemment remporter ce titre mais le premier objectif est de rester régulier. Nous allons traverser trois pays qui ont chacun leurs caractéristiques. C'est une épreuve agréable mais aussi difficile car les journées sont longues et on passe beaucoup de temps dans la voiture", a conclu Neuville.