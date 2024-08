Thierry Neuville remonte d'une place et termine la journée de vendredi au 4e rang

Au classement, Rovanperä emmène un trio Toyota avec 8.0 secondes d'avance sur le Britannique Elfyn Evans et 8.6 sur Ogier. Neuville est en embuscade à 25.5.

L'Estonien Ott Tänak (Hyundai) a abandonné après avoir heurté un arbre plus tôt dans la journée. Son équipier finlandais Esapekka Lappi, quatrième après la matinée, l'a imité dans l'ES 6 et n'a pas non plus terminé la journée.

Deux boucles de trois spéciales, pour un total de 144,22 km chronométrés, sont programmées samedi. A l'issue de la journée, les premiers points seront distribués.