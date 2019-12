Accessibilité des personnes handicapées: voici comment savoir si un lieu vous est facilement accessible

Comment savoir quels sont les lieux adaptés aux fauteuils roulants ou aux béquilles? Stéphanie Herman, directrice de l'asbl Acces And Go était ce midi l'invitée du RTL INFO Bienvenue. Son association milite pour l'accès des personnes handicapées et met à disposition du public le site access-city.be.

"Ce site est destiné aux personnes en fauteuil roulant et aux personnes se déplaçant difficilement, qui utilisent des béquilles ou des rollators, pour leur donner des informations que l'accessibilité des lieux, et leur permettre de pouvoir se décider à aller à tel ou tel endroit car ils savent le niveau d'accessibilité qu'elles pourront y trouver", a expliqué Stéphanie Herman.

750 lieux ont ainsi été listés et répertoriés sur un site Internet. Mais ce n'est pas une simple liste : un important travail de référencement a été effectué.

"On a audité des bâtiments, c'est-à-dire que des auditeurs de notre asbl sont allés sur le terrain, ont pris des photos et des mesures pour les introduire dans le système, et permettre ainsi aux personnes de trouver la bonne information. Le type de bâtiment, ça peut être des commerces, des musées, des administrations communales, c'est tout endroit une personne handicapée aurait besoin d'aller soit pour le quotidien soit pour les loisirs."

Les personnes à mobilité réduite peuvent dès lors se connecter sur le site Access And Go afin de trouver toutes les informations nécessaires sur l'accessibilité d'un lieu en fonction de son handicap.

"Comme toute personne handicapée est différente, elle peut entrer les mensurations exactes de son fauteuil roulant ou de son rollator ou de sa tribune en mettant la largeur, la profondeur, si elle sait monter par exemple sur une marche de 3 centimètres, ajoute Stéphanie Herman. Et le système va faire la comparaison avec tous les audits réalisés et va pouvoir lui dire : vous pouvez aller dans tel bâtiment, il vous correspond à 100%, à 80%, à 60%, et les pourcentages sont expliqués avec des V verts ou des croix oranges pour qu'il sache ce qui pose problème, et après la personne décide si elle y va ou pas."