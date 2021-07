Le bilan des inondations passe à 23 morts: des personnes emportées les eaux, d'autres ont perdu la vie noyées dans leur maison

Vendredi matin, le bilan des victimes s'établissait à 23 décès.

La bourgmestre de Verviers, Muriel Targnion, a indiqué ce vendredi matin au journal Le Soir, que quinze corps sans vie avaient été retrouvés dans sa ville.

On sait que plusieurs de ses personnes ont trouvé la mort dans le centre-ville de Verviers à proximité de la Vesdre notamment un homme qui avait tenté de se déplacer en voiture mais qui a été pris au piège par les flots. Avec la décrue, la bourgmestre craint que de nouveaux corps sans vie soient retrouvés, d'autant que plusieurs personnes sont encore portées disparues.

A Eupen, un jeune de 22 ans est décédé après avoir été emporté par les eaux. Selon les informations obtenues par le quotidien germanophone Grenz-Echo auprès des autorités, le jeune homme aurait sauté à l’eau, muni d’une bouée du côté de Nispert. Porté disparu depuis lors, son corps a finalement été retrouvé, plus tard par les services de secours, dans un ruisseau à proximité du Rotenberg.

Il y a deux jours, une personne était retrouvée noyée dans son garage à Aywaille. L'homme, un quinquagénaire, aurait tenté de trouver seul une solution concernant son problème d'inondation.

Hier, un habitant du domaine de Roly, un camping résidentiel de Philippeville a également trouvé la mort. Selon le bourgmestre, André de Martin, la victime, qui s'appelait Frederic, voulait dégager des branchages qui obstruaient une conduite passant sous une voirie. "Il a voulu bien faire", explique le bourgmestre. "Il a été sans doute surpris par la puissance des flots et il a été aspiré dans la conduite. On l'a retrouvé 15 mètres plus loin, de l'autre côté de la canalisation, mais c'était trop tard".

Les corps sans vie de deux personnes ont également été découverts à Chaudfontaine.

À Trooz, la première victime se trouvait dans un champ à l’entrée de la localité tandis que les deux autres personnes ont été découvertes à l’intérieur de leur domicile par les secours. Jeudi soir, une femme est également décédée rue de l’Église. Toutefois, selon les informations du maïeur, le décès ne serait pas lié aux inondations mais à un problème cardiaque.

Du côté de Pepinster. Une personne qui a été retrouvée à 16h hier sous le pont des Mazures. Elle avait été emportée par la Vesdre.

Dans les communes qui ont connu des décès, Verviers est largement en tête de ce classement lugubre : un mort à Eupen, un à Aywaille, un à Philippeville, deux à Chaudfontaine, six à Verviers, un à Pepinster et trois à Trooz.