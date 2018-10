Prendre son rendez-vous médical en ligne: voici les nombreux avantages

Via un site internet ou une application, il n'y a pas encore de tendance générale mais certaines plateformes ont vu leur fréquentation multipliée par 5 ou 6 en un an.

Comme notre journaliste Loic Verheyen a pu s'en rendre compte, les patients comme les médecins sont séduits. Il faut dire que le système offre de nombreux avantages.

Prendre rendez-vous, chez le médecin de cette façon-là, c'est plus pratique, et surtout plus rapide. Plus besoin d'attendre au téléphone. On repère tout de suite les plages horaires libres.

Imaginez, il est 19h, vous rentrez du travail et vous voulez prendre rendez-vous chez le dentiste Or, au bout du fil, personne ne vous répond. Contactée par notre journaliste, Marie, a déjà vécu cette situation. Depuis, elle utilise uniquement les plateformes en ligne. "Je ne dois pas téléphoner et je peux réserver à n’importe quelle heure. S’il est minuit et que je sens que je suis malade, je me connecte et les ¾ du temps, il y a de la place assez rapidement", assure-t-elle.

De son côté, Sébastien passe aussi par une application pour une raison bien précise. "Avoir une vue globale des disponibilités du médecin en question en fonction de mon agenda", explique-t-il.





"Ne plus avoir le téléphone qui sonne sans cesse"

Un gain de temps pour le patient comme pour le médecin. "Les avantages pour un praticien de rejoindre notre plateforme sont de ne plus avoir le téléphone qui sonne sans cesse et d’éventuellement faire des économies sur les services de secrétariat dont il aurait besoin", précise Sylvain Niset, directeur du site Doctoranytime.

Ces services virtuels ont un coût, généralement quelques dizaines d’euros par mois, sous forme d’un abonnement pris en charge par le médecin. C’est gratuit pour le patient.

Si on est au boulot et qu’on a pris un rendez-vous pour un vaccin et qu’on se rend compte qu’on a énormément de boulot, on peut annuler le rendez-vous jusqu’à deux heures avant, sans frais.





Un service "last minute"

Certains vont encore plus loin et proposent un service "last minute" pour récupérer un créneau annulé par un patient. C'est le cas de Laurent Coppens, fondateur de l'application dentaire Tooddoc. "L’idée est d’optimiser nos plages horaires. Tout médecin ou tout dentiste a des désistements. On ne sait pas toujours comment va se dérouler la journée alors pourquoi ne pas le signaler à tout le monde et créer une communauté de partage?", indique-t-il.