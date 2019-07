Regarder RTL PLAY sur votre TV, c’est désormais possible: voici comment faire

L’application RTL PLAY, qui rassemble sur smartphone, tablette et ordinateur l’ensemble du contenu vidéo disponible dans l’univers RTL en Belgique, vient de franchir un nouveau cap.

En effet, il est désormais possible de regarder émissions, séries et documentaires directement sur votre téléviseur. L’application RTL PLAY est disponible sur tous les téléviseurs tournant sous Android TV (de nombreux modèles des marques Sony et Philips, mais aussi TCL ou Thomson). Il suffit de taper RTL PLAY dans le champs de recherche du magasin d’application Google présent sur le téléviseur. Si vous avez une ‘box’ externe Android TV, ça fonctionne également. Enfin, le prochain décodeur de Proximus Pickx sera lui aussi compatible, car équipé d’Android TV.