Voici les conseils d'une coach sportive pour se remettre en forme après les fêtes

Comment se mettre ou se remettre en forme? Janvier est-il un bon mois pour se mettre au sport? A quelle fréquence faut-il en faire? Julia Debatty, coach sportive, était invitée sur le plateau de RTL INFO. Elle a donné quelques conseils de remise en forme après les excès des fêtes de fin d'année.

A quelle période faut-il commencer?

Toutes les périodes sont bonnes évidemment. En janvier c'est vrai qu'on est encore plus tenté après les excès des fêtes. Et c'est peut être aussi le bon moment pour ceux qui ont 'l'objectif bikini', on va dire ça comme ça, parce que c'est à ce moment-là qu'il faut commencer à bouger pour être prêt pour l'affrontement du bikini. Mais je n'aime pas trop ça, je pense que le sport c'est avant tout pour se sentir bien dans son corps et dans sa tête. C'est donc pour une question de santé avant tout.

Quand on reprend le sport ou qu'on le découvre, à quoi faut-il être attentif pour ne pas être dégouté ou se blesser?

Il faut y aller par étape : il ne faut pas vouloir faire trop fort ou trop vite d'un coup. En faisant ça, on risque plutôt de très vite se décourager, de trouver ça trop contraignant et d'abandonner quasiment aussi vite que la façon dont on a commencé. Il faut donc y aller étape par étape.

Le plus important c'est d'instaurer une vraie routine dans sa vie, que ça devienne une chose quotidienne comme manger, boire ou se brosser les dents. Le sport ça devrait aussi être comme ça. Se dire qu'on consacre quelques minutes par jour à notre bien-être.

Combien de temps?

Il n'y a pas besoin de partir dans de longues séances, surtout quand on n'est pas sportif. Quelques minutes, dix, vingt, trente minutes par jour, ça suffit! A partir du moment où on ne faisait rien par jour, c'est toujours mieux que rien.

On peut commencer aussi par une petite routine: on fait un exercice par jour, ça prend 3 minutes. Ça devient une habitude, un rendez-vous, et on finit par aimer ça. On prend du plaisir, on devient accro, ça devient addictif mais c'est une bonne drogue. Et alors on évolue et on augmente au fur-et-à-mesure.

Tous les jours ou on laisse le corps se reposer un peu?

Si c'est que 3 minutes par jour, bien évidemment on peut le faire tous les jours, il n'y a aucun risque. Mais par contre si on fait des vraies séances de sport, il est aussi extrêmement important de laisser le corps se reposer parce que les muscles ont besoin de souffler. Et puis, si on fait trop de sport, au bout d'un moment on n'évolue plus. Il y a une saturation et on n'obtient plus de résultat. On risque surtout de se blesser. C'est important de laisser les jours off.

A partir de combien de temps on voit des résultats?

Tout dépend de la régularité, si on fait 3 minutes seulement une fois par semaine, là il faudra un peu plus de temps. Mais on va dire que si on bouge régulièrement, même si c'est 10 à 20 minutes par jour avec les 2 jours off, je dirai qu'à partir de 8 semaines, ça commence à se voir à l'extérieur. Sinon c'est environ 12 semaines.

Le meilleur indicateur, ce sont les photos. Notre oeil a l'habitude de nous voir évoluer donc on ne voit pas forcément l'évolution. La balance peut donner de mauvais indicateurs puisqu'on prend du muscle donc notre poids peut augmenter. Tandis que les photos, on en fait une avant de commencer, on ne la regarde plus pendant 3 mois et ensuite on refait une photo, et là on voit notre corps qui change et qui se dessine. Et ça, c'est hyper motivant !