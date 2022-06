Guerre en Ukraine: Charles Michel s'emporte contre l'ambassadeur russe à l'ONU (vidéo)

Les Etats-Unis et l'Europe ont réclamé lundi à la Russie d'arrêter les violences sexuelles présumées commises par son armée et ses supplétifs en Ukraine, lors d'une réunion du Conseil de sécurité de l'ONU organisée par l'Albanie. "La Russie doit prendre des mesures au sein de son armée et de ses supplétifs pour qu'ils respectent" la résolution 1820 de l'ONU sur les violences sexuelles, adoptée en 2008, qui interdit d'en faire une arme de guerre, a déclaré l'ambassadrice américaine Linda Thomas-Greenfield. "Il incombe à la Russie d'arrêter les viols, les violences et les atrocités commises par ses soldats. Il incombe à la Russie de mettre un terme à cette guerre atroce non provoquée contre le peuple ukrainien", a-t-elle insisté.

Le président du Conseil européen, Charles Michel, a aussi dénoncé des "atrocités" par la Russie. "Ces crimes seront punis", "nous avons besoin de preuves" et "nous aidons à les réunir", a-t-il dit.

De son côté, Moscou parle d'accusations sans fondement. Le diplomate russe Vassily Nebenzia avait en effet démenti les exactions sexuelles dont sont accusées les forces armées russes, parlant de "mensonges". "Les accusations de violences sexuelles contre l'armée russe sont devenues répétitives (...) mais aucune preuve n'a été fournie", a dit Vassily Nebenzia. "Soyez plus prudents car il n'y a aucune preuve de ces affirmations de Kiev", a ajouté le diplomate à l'intention des Occidentaux.

Charles Michel réagit avec énervement

Face à ces propos, Charles Michel a réagi de manière sèche : "Nous entendons des informations selon lesquelles les forces russes utilisent la violence sexuelle comme arme de guerre. La violence sexuelle est un crime de guerre. Un crime contre l’humanité. Une tactique de torture, de terreur et d’oppression. Des actes honteux dans une guerre honteuse", a indiqué le président du Conseil européen.

"Ces crimes doivent être révélés au grand jour et poursuivis sans impunité. La violence sexuelle est une menace globale à laquelle sont confrontées les femmes du monde entier", a poursuivi Charles Michel avant d'inviter le diplomate russe à quitter la salle. "Vous pouvez quitter la salle, c'est peut-être plus facile de ne pas entendre la vérité, cher ambassadeur."

D'autres ambassadeurs dénoncent les violences sexuelles

L'ambassadeur ukrainien à l'ONU, Sergiy Kyslytsya, a aussi accusé l'armée russe de violences sexuelles dans son pays, évoquant une volonté de Moscou d'en faire disparaître les traces. Il a réclamé de trouver une solution à "l'occupation par la Russie du siège permanent soviétique" au Conseil de sécurité. "Le plus tôt sera le mieux" et "nous avons besoin d'un Conseil crédible", a-t-il plaidé.

Plusieurs autres membres du Conseil ont aussi dénoncé le recours aux violences sexuelles qui peuvent constituer des crimes de guerre au regard du droit international. La Chine a réclamé que toute allégation fasse l'objet d'une enquête basée sur les faits.

En relevant que "les femmes constituent la plupart des victimes présumées", Pramila Patten, représentante spéciale auprès du Conseil de sécurité pour les violences sexuelles dans les conflits, a demandé "de veiller à ce que les amnisties pour les crimes de violence sexuelle soient explicitement interdites" de tout accord de paix éventuel et futur.

Tous ces échanges ont conduit l'ambassadeur russe à l'ONU, Vassily Nebenzia, a quitter la salle. Il a été remplacé par un adjoint.