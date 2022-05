Une activité pour les petits et grands: un musée des jouets ouvre ses portes à Tour & Taxis

Ce samedi 21 mai, un nouveau musée voit le jour à Tour & Taxis. Le "Toys Discovery Museum", musée consacré au jouet d'hier et d'aujourd'hui qui plaira aux enfants de tous les âges, même ceux qui ne se considèrent plus comme tel.

Plus de 12.000 pièces sont exposées et couvrent une période allant du 16e siècle à aujourd'hui. Toutes les pièces exposées proviennent de la collection privée du conservateur du musée.

"On a voulu ranger ce musée de façon pédagogique pour tous, pour qu'enfants et adultes s'y retrouvent", explique Richard Blin, le conservateur du musée. Les jouets ont été rangés "par univers et non par catégories ou années".

"Nous avons des jouets modernes, récents, anciens qui sont mélangés afin de représenter un univers comme une chambre, une zone jungle, une zone cow-boy ou une zone espace", conclut ce passionné.