Florian a survécu au drame de Strépy-Bracquegnies: J'essaie d'aller de l'avant"

Demain, cela fera deux semaines qu'une voiture a percuté le cortège du carnaval à Strépy-Bracquegnies. Le drame a fait 6 morts et des dizaines de blessés. Certains sont toujours hospitalisés aujourd'hui. C'est le cas de Florian, 28 ans. Après avoir subi plusieurs opérations, il est aujourd'hui hors de danger.

Il n’a absolument aucun souvenir du terrible accident de Strépy-Bracquegnies. Mais au vu de ses blessures, Florian se sent chanceux d’être là aujourd’hui. "J'ai été plongé dans une sorte de coma artificiel. J'avais un hématome qui compressait mon cerveau. Du coup, on a dû m'opérer une partie de la boite crânienne pour que l'hématome ne compresse pas le cerveau et se résorbe le plus vite possible. On m'opérera le vendredi 8, pour me remettre la partie de la boite crânienne qu'ils m'ont retiré."

Une autre opération et ensuite des examens neurologiques afin de vérifier s’il n’y a aucune séquelle. Du temps sera encore nécessaire pour guérir physiquement mais aussi moralement. "J'essaie d'aller de l'avant mais les pertes humaines sont très dures à accepter. Cela fait encore un poids. C'est très dur à vivre, surtout pour mes amis qui ont perdu leur maman. C'est très compliqué. J'essaie de me mettre à leur place et de les aider un maximum. Psychologiquement, ce n'est pas facile du tout."

Je me concentre uniquement sur Florian pour l'instant

Ce jour-là, Florian qui n’avait plus fait le 'Gille' depuis 16 ans avait décidé de revêtir à nouveau l’habit traditionnel. Ses parents l’avaient aidé à se préparer et étaient présents dans le cortège au moment de l’accident. Une terrible épreuve de voir leur fils grièvement blessé ce jour-là mais ils préfèrent ne pas s’étendre sur le sujet aujourd’hui. "C'est de la peur. De la colère, peut-être qua ça viendra un moment ou un autre, mais je ne veux pas polluer mon esprit. Je me concentre uniquement sur Florian pour l'instant. Et comme son évolution est positive de jour en jour, ça nous aide à tenir le coup. Le reste, c'est pour plus tard."

Florian veut rester positif. Il n’a aujourd’hui qu’un seul souhait : profiter à nouveau de la vie. Il tient également à remercier toutes les personnes qui le soutiennent. "Je préfère rester dans ma bulle. Je remercie encore une fois tous mes amis, connaissances et proches qui m'envoient des messages. C'est grâce à eux que j'arrive à aller de l'avant et me remettre d'appoint."

Florian sera à nouveau opérer vendredi prochain. Si tout se passe bien, il pourra enfin quitter l’hôpital le mercredi 13 avril.