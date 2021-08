Des classes de maternelle inaccessibles suite aux inondations à Houyet: une école communale a dû trouver une solution

Suite aux inondations, une partie de l'école reste inaccessible. L'établissement a donc dû s'organiser.

Ce mercredi, la rentrée sera un peu différente pour les élèves de l'école communale d'Houyet. Au mois de juillet, les inondations ont endommagé une grande partie de l'établissement. La citerne de mazout s'est renversée à l'étage inférieur, provoquant une pollution aux hydrocarbures.

Cela a de lourdes conséquences. Les sanitaires, la salle de gym, le réfectoire et la cuisine sont toujours inutilisables ainsi que 2 classes de maternelle. L'école a dû s'organiser autrement.



"Nous allons accueillir les élèves de 2ème et 3ème maternelle dans une autre implantation qui est à quelques kilomètres d’ici. Un bus va les prendre tous les matins et les ramener à la fermeture de l’école", explique Cindy Defosset, directrice de l'école communale d'Houyet



Cette solution nécessite un peu de logistique. Mais elle ne changera rien dans les faits pour les parents. En attendant la réouverture du réfectoire, les repas se prendront en classe. L'école espère un retour à la normale au mois de janvier.