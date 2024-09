Les femmes et hommes politiques toujours plus confrontés à la violence et au harcèlement. Et ce même pour ceux qui se présentent pour la première fois et au niveau local. C’est le cas de Saïd (qui nous a contacté via le bouton orange alertez-nous) et de Léa. Deux jeunes candidats harcelés, voire menacés, alors qu’ils n’ont encore rien fait en politique.