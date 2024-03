Le 1er mars 2004, un procès très attendu s’ouvre à Arlon, le procès Dutroux et consorts. Il allait, espérait-on, faire toute la lumière sur cette affaire qui empoisonnait la Belgique depuis l’été 1995, depuis l’enlèvement de Julie et Mélissa. Il faudra près de 4 mois d’audience, 569 témoins, 75h de réquisitoire et plaidoiries et 243 questions pour aboutir à une vérité judiciaire imparfaite.