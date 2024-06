"La boue est très vite rentrée dans l'école": la directrice de l'école communale de Ramillies raconte le nouvel épisode d'inondations vécu hier soir

A Ramillies (Brabant wallon), une école maternelle a par ailleurs dû fermer ses portes ce mercredi à cause des coulées de boue (voir photo ci-dessous). L’établissement scolaire a été inondé hier soir. Un message a été publié sur les réseaux sociaux pour tenter de prévenir un maximum de parents, en demandant de garder les enfants. Pour ceux qui n’ont pas pu le faire, une garderie est disponible dans le hall sportif. L’école primaire reste bien ouverte car elle n’a pas été inondée. Le nettoyage ce mercredi devrait permettre de rouvrir les portes ce jeudi. "Hier après-midi, des enseignantes ont envoyé des images qui montraient malheureusement que les boues sont très vite arrivées dans l’école. On a dû agir au plus vite. Des parents ont également aidé. C’était un bel élan de solidarité. On a donc fermé exceptionnellement l’école ce mercredi", témoigne Angélique Verstraelen, directrice de l’école communale de Ramillies.