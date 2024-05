Des étudiants occupent depuis mardi matin un bâtiment du Solbosch, à l'Université libre de Bruxelles. Leur objectif: dénoncer le "génocide en cours à Gaza" et appeler les autorités de l'ULB à rompre "immédiatement et sans équivoque toutes formes de collaboration avec les institutions académiques et les entreprises sionistes qui participent à l'oppression systématique du peuple palestinien".