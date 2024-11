La rumeur a couru tout au long de la matinée : les contacts entre l’entraineur de Diables Rouges, Domenico Tedesco, et Romelu Lukaku auraient repris ces derniers jours. L’attaquant de Naples fera bel et bien partie du groupe qui affrontera l’Italie et Israël. Un retour presque inespéré mais qui n’efface pas toutes les questions au sujet du sélectionneur Domenico Tedesco. Reste une question importante : le retour de Lukaku, est-il suffisant pour vous réconcilier avec les Diables Rouges ?