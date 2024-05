Louis et Levis nous ont contactés via le bouton orange Alertez-nous. En cause: un conflit entre les lois belges et kényanes qui empêche le jeune couple de s'épanouir. Impossible de devenir cohabitants légaux. Leur homosexualité semble être un frein supplémentaire. Selon eux, "la Belgique se fait le relais des politiques homophobes d'autres pays".