Le beatbox, cet art urbain né dans les années 1980 à New York, a rencontré la musique classique lors d'un concert unique en son genre. Le 20 octobre, l'Orchestre Philharmonique Royal de Liège a accueilli FootboxG, champion du monde de beatbox, et AirBlow, pour une fusion musicale surprenante et inspirante. Ces deux beatboxers ont apporté une énergie nouvelle sur scène, mêlant leurs percussions vocales aux sonorités des cuivres, cordes et percussions de l'orchestre.