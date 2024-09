La robe du pape en Belgique, en soie et en or, coûte 2.000€

La robe que portera le pape François lors d'une messe en plein air en Belgique est confectionnée à la main à Bruges par Arte Grossé, un atelier de couture spécialisé dans les robes du clergé. La robe de chœur, avec un motif jaune-bleu et vert, ainsi qu'une mitre assortie, a nécessité plus de 30 heures de travail et a coûté environ 2 000 €. Les couturières ont utilisé des tissus de soie colorés, cousus avec du fil d'or pour assurer un ajustement parfait. Inspiré par un modèle porté par l'archevêque Terlinden, le pape François a demandé un modèle similaire mais a simplifié le design de la mitre après avoir donné son avis.