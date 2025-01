Tesla Model Y 2025: présentation de la nouvelle version du SUV électrique le plus vendu du monde

Tesla a dévoilé une nouvelle version de son SUV électrique, le Model Y. Ce modèle phare de la marque a bénéficié d'un important lifting esthétique et technique. Les modifications extérieures incluent notamment de nouvelles signatures lumineuses à l'avant et à l'arrière, avec des feux plus effilés et des bandeaux lumineux traversant toute la largeur du véhicule. L'intérieur du véhicule a également été revu, s'inspirant de la Model 3. On retrouve notamment un écran de 8 pouces pour les passagers arrière et une amélioration de l'insonorisation grâce à des vitres laminées, y compris pour le toit panoramique. Tesla annonce également une autonomie accrue et un meilleur confort de conduite. Le prix de lancement de cette nouvelle version est de 61.990 €. Cette version inclut la transmission intégrale. Le prix de la version de base n'a pas encore été communiqué.