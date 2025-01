Le nouveau Tesla Model Y 2025 déjà en Belgique: voici les gros changements du SUV électrique le plus vendu au monde

Le nouveau Tesla Model Y, nom de code "Juniper", débarque déjà sur le sol belge. Ce SUV électrique, qui a connu un succès fulgurant en 2023 en devenant la voiture la plus vendue au monde, revient avec un design rafraîchi, un habitacle amélioré et une autonomie accrue pour 2025.

Si vous êtes familier avec l'ancien Model Y - qui ne l'est pas, vu leur nombre sur nos routes - vous remarquerez tout de suite les grands changements apportés sur les faces avant et arrière : Tesla a opté pour un redesign important des signatures lumineuses. Les nouveaux feux de position avants sont plus effilés et reliés par une bande lumineuse qui traverse toute la largeur du véhicule, à l'instar du Cybertruck.

Le Model Y, véhicule électrique le plus vendu du monde, fait peau neuve pour 2025, après plus de 4 ans sans changement. Un lifting était très attendu, il est arrivé avec de nombreuses améliorations, externes et internes.

À l'arrière, on retrouve un nouveau long bandeau rouge. Un choix intéressant, puisque la bande en elle-même est cachée, la lumière visible étant en fait réfléchie sur un fond noir, siglé du logo Tesla, en toutes lettres. Tesla se targue de proposer ainsi une des plus grandes bandes lumineuses du marché, à 1,6 mètre de long.

Les feux de route sont quant à eux situés plus bas, dans le nouveau bouclier du SUV qui arbore maintenant une caméra avant. Cela devrait améliorer les performances de l'autopilote (FSD), et vous permettre de garer votre Model Y, plus facilement. Attention, il s'allonge de 4 petits centimètres et devient un peu plus lourd à 1997 kg à vide.

Toutefois, la vue de profil n'a guère changé, on retrouve cet aspect de SUV coupé, cela n'a jamais été l'angle le plus flatteur du modèle et il ne l'est toujours pas. On notera toutefois la présence d'une nouvelle combinaison jantes et pneu pour améliorer l'aérodynamisme. Les rétroviseurs aussi ont été revus dans le même but.

Des grands changements à l'intérieur

Dans l'habitacle, on se rend très vite compte des nombreux éléments empruntés à la Model 3. Arceau lumineux sous le pare-brise à l'avant et sur les portières, écran plus grand à l'avant, écran de divertissement 8 pouces pour les passagers à l'arrière...

Ce qui n'a toutefois pas été gardé de la Model 3, sont les boutons de clignotants sur le volant, puisque le Model Y conserve son commodo derrière le volant. Une excellente nouvelle, puisque c'était quasi le seul élément négatif que nous avions relevé lors de notre essai de la berline de Tesla. La visibilité à travers la lunette arrière est toujours aussi mauvaise. Des caméras devraient aider le conducteur lors des manoeuvres.

Niveau confort, nous n'avons pas encore pu tester le nouveau SUV sur la route, mais Tesla assure avoir apporté des améliorations à l'insonorisation grâce à des vitres laminées. Le toit panoramique en bénéficie aussi, ce qui devrait réduire les bruits de roulement d'environ 20%, assure le constructeur. Les suspensions ont été empruntées directement à la Model 3 aussi. Nous verrons si elles permettent d'améliorer le confort de route, un des points négatifs lors de notre essai, lorsque nous pourrons l'emmener sur la route, vers fin février.

Les vacances tranquilles

Le coffre reste toujours aussi grand avec une capacité de 854 L avec un gros compartiment sous le plancher, pour les câbles de chargement, notamment, ou une petite valise de cabine. Une nouveauté très appréciée sont les deux boutons pour rabattre ou relever la banquette arrière depuis la coffre. Le couvre-coffre n'a pas changé et est toujours aussi gênant à utiliser puisqu'il faut le plier en quatre pour qu'il gêne moins lors du chargement, mais qu'il a tendance à revenir dans sa position initiale de lui-même. Une solution "volet" est toujours plus pratique, même si moins élégante.

Niveau autonomie, Tesla annonce une légère amélioration grâce aux différents élements aérodynamiques puisque le SUV atteint 568 km d'autonomie WLTP, avec une consommation estimée à 15,3 kWh/100, contre 533 km WLTP pour la première version grande autonomie. Une petite upgrade sans toucher à la batterie. Un score toutefois en deça de ce que proposent Peugeot avec son e-3008 (700 km WLTP) et Renault avec son Scenic (623 km WLTP).

Attendez-vous à une petite amélioration des performances aussi puisque le 0 à 100 km/h est abattu en 4,3 secondes, 0,7 secondes de moins que la première version à deux moteurs.

Un tarif décevant... pour le moment

Le gros point noir reste actuellement le tarif du Model Y. La version de lancement est proposée à 61.990 € pour la plus grosse batterie et la transmission intégrale. Aïe. Pour rappel, la version précédente, que vous pouvez toujours commander, est proposée à 52.990€, soit 9.000 euros de moins. La "Launch Edition" comportera quelques sigles "Launch" éparpillés dans la voiture, et un éclairage de courtoisie particulier à la série, et des jantes 20 pouces.

Nous ne connaissons pas encore le prix exact de la Model Y la moins chère, la version propulsion avec une plus petite batterie, mais nous pouvons nous attendre à un prix légèrement supérieur à 45.990€, le prix actuel de la Model Y d'entrée de gamme.

Les précommandes sont lancées et devraient être honorées pour mars. Reste à savoir comment elle se comportera sur la route.