La comédie de l'année débarque cette semaine sur grand écran ! Virginie Hocq et Gérard Jugnot incarnent un couple au bord de la crise de nerfs dans "On aurait dû aller en Grèce", un film qui promet de belles tranches de rire et une immersion pittoresque au cœur de la Corse. Voici ce qu'il faut savoir sur ce long-métrage qui mêle humour, quiproquos et paysages de rêve.