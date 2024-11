La pression des projecteurs est intense pour les reines et princesses du monde entier. Qu'elles soient en représentation officielle ou lors d'événements mondains, elles se doivent d'afficher une image irréprochable. Et lorsque l'âge et les imperfections viennent troubler ce portrait figé de la perfection, certaines n'hésitent pas à faire appel à la médecine et à la chirurgie esthétique.