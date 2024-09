"Arrêtez d'envoyer des armes à Israël", lance Abbas à la tribune de l'ONU

"Arrêtez ce crime. Arrêtez-le maintenant. Arrêtez de tuer des enfants et des femmes", a martelé M. Abbas devant l'Assemblée générale de l'ONU, près d'un an après le début de la campagne militaire israélienne dans la bande de Gaza en représailles à l'attaque sans précédent du mouvement islamiste palestinien Hamas contre Israël le 7 octobre 2023. "Cette folie doit s'arrêter. Le monde entier est responsable de ce que subit notre population à Gaza et en Cisjordanie", a ajouté le dirigeant palestinien, très applaudi en montant à la tribune. Il s'en est pris longuement à Israël, qu'il a une nouvelle fois accusé d'"occupation" et de "génocide" dans les territoires palestiniens.