Les combats et les bombardements ont tué lundi des dizaines de Palestiniens et cinq soldats israéliens dans la bande de Gaza, au moment où la Maison Blanche annonçait qu'un accord sur une trêve entre Israël et le Hamas pourrait être conclu dès cette semaine. Cet accord dont on parle de plus en plus a amené une centaine d'Israéliens à se rassembler à l'une des entrées de Jérusalem pour protester.