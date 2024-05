Pillages, émeutes, incendies: la situation en Nouvelle Calédonie "reste très tendue", selon Gabriel Attal

La situation en Nouvelle-Calédonie "reste très tendue, avec des pillages, des émeutes, des incendies, des agressions qui sont évidemment insupportables et inqualifiables", affirme Gabriel Attal à l'issue de la réunion d'un nouveau conseil de défense à l'Elysée. Le Premier ministre indique aussi qu'"une circulaire pénale" sera publiée dans les prochaines heures pour garantir "les sanctions les plus lourdes contre les émeutiers et les pillards", et annonce la "mise en place d'un pont aérien" pour "garantir la continuité des services de soins et l'approvisionnement alimentaire".