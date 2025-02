"On doit faire changer de camp la honte": Amélie Levêque est la seule victime de Joël Le Scouarnec à accepter de témoigner à visage découvert. À quelques jours du début du procès du chirurgien accusé de viols et d'agressions sexuelles sur ses patients souvent mineurs, elle espère réussir à "refermer le chapitre Scouarnec" et être reconnue victime.