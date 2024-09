Tempête Boris: les images impressionnantes d'une ville polonaise totalement sous les eaux

La ville de Glucholazy, dans le sud de la Pologne, a été inondée après le débordement de la rivière Biala. Avec le passage de la tempête Boris, les pluies diluviennes qui tombent depuis vendredi et qui doivent durer jusque lundi menacent la région des pires inondations depuis des décennies en Pologne.

Une personne est morte noyée en Pologne et quatre autres sont portées disparues en République tchèque voisine, en proie aux pluies diluviennes et à la montée des rivières provoquées par la tempête Boris, ont annoncé dimanche les autorités des deux pays.

La tempête affecte l'ensemble de l'Europe centrale et orientale, provoquant dégâts et inondations en République tchèque, Slovaquie, Pologne et Roumanie. Elle a déjà causé la mort de quatre personnes samedi dans le sud-est de la Roumanie.