Tempête Boris en Europe centrale: huit morts et des dégâts considérables

TOMAS BENEDIKOVIC

Pluies torrentielles, inondations spectaculaires, évacuations par milliers: la tempête Boris sème la dévastation en Europe centrale et orientale, et son bilan s'est alourdi à au moins huit morts et plusieurs disparus.

La Roumanie a payé le plus lourd tribut mais l'ensemble des pays de la région sont durement affectés, de la Pologne à la Slovaquie.