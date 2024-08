Violences au Bangladesh: le bilan des manifestations grimpe à au moins 300 morts

Le bilan des manifestations au Bangladesh a atteint au moins 300 morts lundi, après que 94 personnes ont été tuées dimanche lors d'affrontements entre des manifestants et des partisans du pouvoir, selon un décompte de l'AFP. Ce bilan est réalisé à partir de données de la police, de responsables et de médecins dans des hôpitaux. C'est le bilan le plus lourd en une seule journée depuis le début des manifestations antigouvernementales il y a un mois dans ce pays musulman de 170 millions d'habitants où les étudiants contestent, sur fond de chômage aïgu des diplômés, les faveurs dont bénéficient les proches du pouvoir pour devenir fonctionnaires. Parmi les morts figurent au moins 14 policiers, selon le porte-parole de la police, Kamrul Ahsan. Les camps rivaux se sont affrontés à coups de bâtons et de couteaux, les forces de l'ordre ont tiré à balles réelles. Un commissariat à Enayetpour (nord-est) a été pris d'assaut et onze policiers tués, selon la police. Tout Dacca s'est transformé "en champ de bataille"