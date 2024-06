"Pourquoi toujours les mêmes?": Isabelle est convoquée pour être présidente d’un bureau de vote... pour la 3ème fois

Partager:

Une habitante de La Louvière est convoquée pour la troisième fois afin de remplir le rôle de présidente d’un bureau de vote ce dimanche pour les élections. Elle a le sentiment que ce sont toujours les mêmes personnes qui sont réquisitionnées. Quelles sont les règles en la matière ? Nous faisons le point dans cet article.

Le coup de gueule d’Isabelle concerne les élections de ce dimanche 9 juin. Via le bouton orange Alertez-nous, l’Hennuyère explique qu’elle est convoquée pour être présidente d’un bureau de vote pour la troisième fois. La mère de famille ne pourra s’acquitter de cette tâche citoyenne, pour des raisons personnelles, qu’elle a transmises au Juge de paix. A l’heure d’écrire ses lignes, elle n’a toujours pas de nouvelles : "Mes motifs que j’estime valables ont été transmis à la juge de paix il y a 3 semaines, dès réception de ma convocation et la semaine dernière après un contact avec la cellule Élections de la commune. Je les ai contactés également à deux reprises par téléphone et je n'ai reçu aucune réponse à ma demande. On m’a dit que mon dossier était à l'étude. Je trouve ça scandaleux", confie-t-elle.

Isabelle sait bien qu’il manque des assesseurs et des présidents. Mais, "plein de gens n'ont pas été convoqués pour remplir ce rôle. Pourquoi toujours les mêmes personnes qui ont des charges familiales et pas les autres qui sont seuls chez eux? J'estime avoir fait mon devoir citoyen alors que d'autres en sont complètement déchargés ! Où est l'équité dans tout ça ?", se demande-t-elle. Isabelle estime "qu’il serait grand temps de revoir la manière de sélectionner les présidents, secrétaires et assesseurs" pour éviter que ce soit "toujours les mêmes" personnes. À lire aussi Assesseurs et présidents absents ou en retard sans raison le jour des élections: quelle amende risquent-ils? La Wallonne est convoquée cette année pour le bureau de vote du village de Maurage à La Louvière. Pour les précédentes élections en mai et septembre 2019, elle a été appelée également à Maurage et à Strépy-Bracquegnies. Ce dimanche 9 juin, jour des élections européennes, fédérales et régionales et communautaires, ce ne sont pas moins de 102.000 assesseurs ou présidents (convoqués ou volontaires) qui sont requis pour assurer le bon fonctionnement des scrutins dans 11.000 bureaux de vote et 6.200 bureaux de dépouillement. Le Service public fédéral Intérieur a d’ailleurs communiqué cette semaine sur le manque de mains d’œuvre pour cette journée cruciale de la vie publique de notre pays.

Le SPF Intérieur donne le cadre. Chaque bureau de vote se compose d’un président, de quatre assesseurs, de quatre assesseurs suppléants et d'un secrétaire. Les assesseurs et les assesseurs suppléants sont désignés par le président du bureau principal de canton, dans les plus brefs délais et trois jours au moins avant l’élection, parmi les électeurs de la section. Concrètement, un ordinateur effectue un tirage au sort et propose une liste de citoyens qui seront ensuite convoqués sur cette base par le bureau principal du canton. Est-ce qu’il y a certaines professions qui sont mises à contribution plus que d’autres pour remplir ces rôles? La réponse est oui. À lire aussi À quelques jours des élections, de nombreux assesseurs manquent à l'appel: "Les gens disent plus facilement qu'ils ne viendront pas"