À quelques jours des élections, de nombreux assesseurs manquent à l'appel: "Les gens disent plus facilement qu'ils ne viendront pas"

À 5 jours des élections, on manque donc toujours d'assesseurs dans certains cantons. Ce qui pose un vrai problème pour assurer le bon déroulement du scrutin, que ce soit pour les votes ou le dépouillement. Résultat : il y a de fortes chances que des présidents de bureau "réquisitionnent" les premiers électeurs qui se présenteront dimanche.

À moins d'une semaine des élections, de nombreux cantons rencontrent toujours des difficultés pour trouver des assesseurs et des présidents de bureaux de vote, indique mardi le SPF Intérieur qui rappelle les citoyens à leurs obligations légales.

A Namur, par exempl,e seul 169 bureaux de vote sur 275 sont complets : 50 assesseurs effectifs manquent encore à l'appel. "C'est de plus en plus difficile. Les gens ont plus facilement tendance à dire qu'ils ne viendront pas. Ils rentrent simplement des certificats", note Graziano Diana, coordinateur du canton électoral de Namur-Assesse.

Le 9 juin, plus de 102.000 présidents ou assesseurs ont été désignés pour assurer le fonctionnement des quelque 11.000 bureaux de vote et des 6.200 bureaux de dépouillement.