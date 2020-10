Un photo grincheuse qui semble faire un doigt d'honneur. Voici la photo animale élue la plus drôle de l'année par les Comedy Wildlife Photography Awards. Le cliché est signé Mark Fitzpatrick et a été pris près de l’île de Lady Elliot, dans le Queensland, en Australie. "Mark a réussi à capturer ce moment où la tortue ramène sa nageoire vers l’arrière en nageant vers l’appareil, donnant l’impression qu’elle lui adresse un doigt d’honneur et qu’elle le pense vraiment !", écrit l'organisation.

Les Comedy Wildlife Photography Awards récompensent depuis 5 ans les photos d'animaux les plus insolites du monde. Derrière ce concours, l'ONG Born Free Foundation souhaite mettre à l'honneur les clichés les plus drôles, mais cherche aussi à sensibiliser le public sur la sauvegarde de la faune sauvage. L'aspect environnemental est donc également pris en compte par les organisateurs, Paul Joynson-Hicks et Tom Sullam.