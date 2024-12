Après 20 ans d'absence, Emmanuel Moire fait son retour dans "Le Roi Soleil": voici ce qui l'a convaincu

L’une des comédies musicales les plus emblématiques des années 2000 fait son grand retour ! "Le Roi Soleil" remontera sur scène en 2025, avec un visage familier dans le rôle principal : Emmanuel Moire. Retour sur un spectacle culte et sur les confidences d’un artiste prêt à relever ce défi.

C’était en 2005. "Le Roi Soleil" illuminait le Palais des Sports de Paris lors de sa première représentation. Entre 2005 et 2007, le spectacle a captivé plus d’1,5 million de spectateurs à travers 380 représentations. Avec ses chorégraphies signées Kamel Ouali, ses costumes flamboyants et ses décors spectaculaires, la comédie musicale produite par Dove Attia a marqué toute une génération.

Un triomphe qui a marqué les années 2000

Pour Emmanuel Moire, ce retour est plus qu’un simple défi artistique : c’est une véritable évidence. Interrogé par RTL, il raconte comment il a finalement accepté de réendosser ce rôle central dans sa carrière : "J'ai senti comme un appel. Je me suis dit : je crois que je dois le faire", explique-t-il. "Ils m’en parlaient déjà il y a cinq ou six ans, mais ce n'était pas le bon moment. Aujourd’hui, je suis beaucoup plus outillé pour vraiment avoir le plaisir de jouer ce rôle".

En 2005, Emmanuel Moire avait 26 ans, encore au début de sa carrière. Si le succès a été immense, il confie avoir été submergé par la notoriété soudaine et les exigences du métier. À 45 ans, avec deux décennies de carrière derrière lui, il aborde cette nouvelle aventure avec sérénité et enthousiasme : "C'était parfois violent. Il y a le plaisir d'être un premier rôle de ce spectacle. Mais en même temps, il y avait beaucoup à gérer en dehors du spectacle : la notoriété, les promos, la tournée... Aujourd’hui, ça ne me stresse plus".

À quoi ressemblera la version 2025 ?

Si "Le Roi Soleil" revient, la production devrait rester fidèle à son essence originale. Dove Attia l’a bien compris : la nostalgie est un moteur puissant. Les spectateurs reviennent pour retrouver les émotions d’antan. Mais le spectacle profitera sans doute d’un coup de modernité : décors renouvelés, scénographie repensée… De quoi mêler nostalgie et innovation.

La première représentation est prévue le 4 décembre 2025 au Dôme de Paris, avant une tournée en 2026 qui fera étape en Belgique. Les fans belges pourront revivre cette épopée royale au Forest National le 28 mars 2026, avec deux représentations prévues dans la journée.