Un retour inattendu: après 20 ans d'absence, Will Smith prépare une surprise musicale

L’acteur et rappeur Will Smith revient sur scène, et cette fois, c’est pour conquérir le public français ! Après plus de 20 ans loin de la musique, il donnera un concert exceptionnel au théâtre antique d’Orange le 31 juillet 2025, dans le cadre du Positiv Festival.

Avant d’être une star incontournable d’Hollywood, Will Smith faisait vibrer les platines. Sous le nom de scène "The Fresh Prince", il débute sa carrière de rappeur en 1987 aux côtés de DJ Jazzy Jeff. Mais ce n’est qu’en 1990 que le monde entier découvre son talent, grâce à la série culte "Le Prince de Bel-Air" et son générique légendaire.

Loin de se contenter du petit écran, Will Smith sort quatre albums solo entre 1997 et 2005, vendant plus de 25 millions d’exemplaires. Des tubes comme "Gettin’ Jiggy Wit It" et "Miami" ont marqué toute une génération, propulsant l’artiste au sommet des charts.