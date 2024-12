"Je vais beaucoup plus kiffer": Emmanuel Moire annonce son retour dans cette célèbre comédie musicale

Nous sommes en 2025, et une comédie musicale va tout ravager sur son passage : Le Roi Soleil. À l'occasion de son 20e anniversaire, le spectacle va renaître de ses cendres avec une version modernisée.

Parmi les acteurs, un certain Emmanuel Moire va faire son grand retour. Incarnant Louis XIV, le chanteur est revenu sur ses débuts dans la pièce. "À l'époque, j'étais tellement jeune. C'était tellement énorme que je ne me suis pas accordé le plaisir de m'exprimer en totale liberté. C'était compliqué de gérer tout ça pour moi. Je sais que là, je vais beaucoup plus kiffer", a-t-il expliqué au Parisien.