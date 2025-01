Après avoir perdu leur maison dans les flammes, Laeticia Hallyday et ses filles ont retrouvé un nouveau toit

Après avoir vu leur maison de Pacific Palisades détruite par les flammes, Laeticia Hallyday et ses filles, Jade et Joy, ont trouvé refuge dans une maison temporaire à Malibu.

Les incendies qui ravagent Los Angeles depuis le 7 janvier n’ont épargné ni les habitants ni leurs biens. Laeticia Hallyday et ses filles, Jade et Joy, font partie des nombreuses victimes de cette catastrophe. Leur maison située à Pacific Palisades a été entièrement détruite, laissant la famille sans toit. "On a tout perdu… Il ne reste plus rien. J’ai vu notre maison partir en cendres, impuissante face aux flammes qui ont tout emporté. Cette vidéo hante mon cœur", avait-elle écrit sur ses réseaux sociaux.

Mais dans ce chaos, une solution a rapidement été trouvée. Après avoir passé quelques jours chez une amie, Christina, Laeticia et ses filles ont finalement pu emménager dans une maison meublée à Malibu. Selon le magazine Gala, ce pied-à-terre, prêté par une amie vivant à l’étranger, leur offrira un nouveau cocon jusqu’au mois d’août.