"On a tout perdu… Il ne reste plus rien": Laeticia Hallyday dévastée après la perte de sa maison dans les incendies de Los Angeles

Laeticia Hallyday fait partie des nombreuses célébrités touchées par les incendies dévastateurs qui ravagent Los Angeles. Dans un message poignant, elle partage son immense douleur après avoir vu sa maison partir en cendres, emportant avec elle une part de son histoire et de sa reconstruction.

Depuis mardi, les flammes, attisées par des vents violents, ont causé la destruction d’environ 1.500 bâtiments et coûté la vie à au moins cinq personnes. Les quartiers emblématiques de Los Angeles, dont Hollywood et Pacific Palisades, sont directement menacés. Plus de 100.000 habitants ont été sommés d’évacuer, plongeant la mégapole dans le chaos. Parmi les sinistrés, de nombreuses personnalités hollywoodiennes ont été forcées d’évacuer ou ont vu leurs maisons partir en fumée. Installée depuis de nombreuses années à Pacific Palisades, Laeticia Hallyday a témoigné avec une profonde émotion de la destruction de sa maison, consumée par les flammes. "On a tout perdu… Il ne reste plus rien. J’ai vu notre maison partir en cendres, impuissante face aux flammes qui ont tout emporté. Cette vidéo hante mon cœur", a-t-elle écrit sur ses réseaux sociaux. Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Laeticia Hallyday (@lhallyday)

Cette demeure n’était pas qu’un lieu de vie pour Laeticia et ses filles Jade et Joy. "Ce n’était pas qu’une maison… C’était notre refuge, notre renaissance après le chaos du deuil", confie-t-elle. Cette maison avait été un pilier dans leur reconstruction après la disparition de Johnny Hallyday en 2017. Pour Laeticia, cette perte dépasse la valeur matérielle. "C’est entre ces murs que nous avons pansé nos blessures, appris à vivre avec l’absence, et reconstruit des jours éclairés par l’amour malgré l’ombre de la perte. Elle abritait nos rêves, nos secrets, nos promesses pour demain". À lire aussi Incendies en Californie: deux morts et de nombreux blessés graves, la situation se dégrade Malgré sa douleur, Laeticia exprime une solidarité envers ceux qui, comme elle, ont tout perdu dans cette tragédie. "Je pense à mes voisins, à mes amis, à ceux qui ont tout perdu, à ce village de Pacific Palisades que nous avons tant aimé pendant 17 ans et qui nous a tant donné". Une tragédie qui n’épargne personne Laeticia Hallyday n’est pas la seule personnalité touchée par ces incendies sans précédent. De nombreuses autres célébrités ont partagé des récits poignants, témoignant de la violence des flammes. À lire aussi Incendies en Californie: le centre de Hollywood évacué, alors qu'un incendie a détruit 1.500 bâtiments